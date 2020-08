In unmittelbarer Nähe zu der vollständig genehmigten, hochgradigen Silbermine gleichen Namens hat Nicola fünf Ausbisse mit mineralisiertem Gangmaterial identifiziert und untersucht. Insgesamt wurde die Mineralisierung entlang eines Korridors von rund 1,2 Kilometer Länge bestätigt. Zur Beprobung der Vererzung wurden oberflächennahe Bohrungen mit einem tragbaren Bohrer niedergebracht. Die Bodenproben werden aktuell vom Labor MSA Labs in Langley, British Columbia, analysiert. Mit den Ergebnissen wird in Kürze gerechnet.

Nicola CEO Peter Espig wertete schon die vorläufigen Ergebnisse als „sehr vielversprechend“. Die neuen Funde zeigten, dass es außerhalb der Untertagearbeiten auf Treasure Mountain noch andere mineralisierte Strukturen gibt, die von den vorherigen Betreibern kaum exploriert worden sind.



Abbildung 1: Konzessionsgebiet Treasure Mountain mit vervollständigten historischen (grau) und aktuell abgeschlossenen Bodenproben (schwarz).

Zusätzlich zum Bodenprobenprogramm hat das Unternehmen bekannte silberhaltige Gänge auf dem Konzessionsgebiet erneut besucht. Zu diesen Standorten gehört der Gang Cal, der im Rahmen des Bodenprogramms von 2019 beprobt wurde.



Abbildung 2: Karte der Gangausbisse und Standorte des portablen Bohrers entlang des mineralisierten Trends.



Abbildung 3: Beispiele des mineralisierten Gangs, der auf dem Konzessionsgebiet Treasure Mountain identifiziert wurde

Über das Konzessionsgebiet Treasure Mountain

Nicola Mining Inc. ist hundertprozentiger Eigentümer des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, einer Silberlagerstätte mit einer Fläche von ca. 7.000 Acres, die aus folgenden Komponenten besteht: 51 Mineralkonzessionen, unter anderem 21 sogenannter Legacy Claims: 100 Parzellen und fünf sogenannten Crown Grants (Liegenschaften im Besitz der Krone).

Das Unternehmen hält sich die Option offen, die Sohle 1 wieder zu öffnen, um silberhaltiges Aufbereitungsgut aus Abbaukammer 2 zu gewinnen, und beobachtet weiter die Entwicklung der Silberpreise, bevor es eine Wiedereröffnung der Mine in Betracht zieht.

Das Konzessionsgebiet umfasst ferner drei äußerst vielversprechende Zielgebiete: Die MB-Zone, die ca. 1,5 km von den Anlagen der der Untertagemine entfernt ist, den Erzgang JK/die Eastern Zone, die ca. 1,0 km östlich der Anlagen der Untertagemine entfernt sind sowie das Jensen-Portal, das sich ungefähr 100 Meter westlich des Portals von Sohle 3 befindet; dort fanden zuvor in den 1920er-Jahren Abbauarbeiten statt.

Zudem kündigt Nicola eine Finanzierung über bis zu 5 Mio. Einheiten zu 0,13 CAD pro Einheit an und damit über einen Bruttoerlös von bis zu 650.000 CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, mit einem Ausübungspreis von 0,20 CAD je ganzem Warrant.

