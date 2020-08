Bayer und BASF können von China-Trend profitieren

Der Maispreis in China liegt auf einem Fünf-Jahres-Hoch. Schlechtes Wetter sorgt für den erneuten Preisanstieg, in einigen Provinzen herrscht eine große Dürre. Gleichzeitig steigt die Nachfrage an. Als Folge muss China wieder Mais einführen. Dieser Trend dürfte sich noch weiter verstärken, da die Nachfrage in China hoch bleiben dürfte.Verschiedene Unternehmen aus den Bereichen Chemie und Dünger dürften davon profitieren. ...