NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen eilen die Stars im Technologiesektor von Rekord zu Rekord und treiben damit auch am Montag den Nasdaq 100 weiter an. Der technologielastige Index stieg im frühen Handel in bisher ungekannte Höhen, zuletzt gewann er noch 0,28 Prozent auf 11 588,07 Punkte.

Mit frischen Bestmarken sorgten die Papiere von Apple , Tesla , Amazon und Alphabet weiter für Schlagzeilen. Die Titel des iPhone-Konzerns Apple kosteten erstmals mehr als 500 Dollar. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla waren zeitweise mehr als 2100 Dollar wert, drehten dann aber ins Minus.