Globaler Marktausblick: Eine Erholung mit Staffellauf-Charakter

Wir befinden uns bereits inmitten einer Erholung mit Staffellauf-Charakter. Die erste Phase des Staffellaufs, angeführt von Zentralbanken und Regierungen, ist bisher erfolgreich verlaufen, da ein geldpolitischer Notfallschub verhindert hat, dass eine Liquiditätskrise in eine Solvenzkrise übergeht. Kurz darauf folgten Notfall-Finanzstimuli, die dazu beitrugen, die persönlichen Einkommen und Sparquoten trotz des Verlusts von Millionen von Arbeitsplätzen zu stützen. Diese Stimulierungsbemühungen nahmen sehr schnell Gestalt an - was während der globalen Finanzkrise Jahre dauerte, dauerte in der COVID-19-Krise nur wenige Wochen.

Wir befinden uns nun in der zweiten Phase des Staffellaufs - der wirtschaftlichen Wiedereröffnung - die von einem Geflecht aus Regierungsbehörden und Unternehmen angeführt wird. Entscheidend für den Erfolg der zweiten Phase ist nicht nur die Wiedereröffnung, sondern das Offenbleiben. Oberflächlich betrachtet mögen die jüngsten Virusausbrüche im Gefolge der wieder aufgenommenen Wirtschaftstätigkeit (zum Beispiel im Süden und Westen der Vereinigten Staaten)