Sah am Freitag nach dem Rutsch des Deutschen Aktienindex unter die Unterstützung bei 12.800 Punkten noch alles nach einer ausgedehnteren Korrektur aus, wurden die noch immer skeptischen Zaungäste einer der wohl beeindruckendsten Rallys der Börsengeschichte schon heute wieder eines Besseren belehrt. In einem Zug ging es mit dem DAX über die psychologische Hürde 13.000, die seit Mitte Juli ein scheinbar unüberwindbares Hindernis darstellte. Ob der Deckel allerdings nun abfliegt, ist keinesfalls sicher, als nachhaltig sollte der heutige Sprung darüber noch nicht bewertet werden.

Wieder einmal waren es Meldungen über Fortschritte sowohl in der Impfstoff-Entwicklung als auch in der Behandlung von bereits mit dem Coronavirus infizierten Patienten, die die Wall Street auf neue Höhen katapultierte, dem sich auch Europas Börsen nicht entziehen konnten. Die gleichzeitig wieder steigenden Infektionszahlen und Diskussionen hierzulande über weitere Vorsichtsmaßnahmen im Kampf gegen eine zweite Welle werden von den Anlegern dagegen völlig ausgeblendet.



Was sich in den vergangenen acht Monaten abspielte, war noch zu Beginn des Jahres unvorstellbar – eine weltweite Pandemie mit Millionen von Kranken und Hunderttausenden von Toten, Quarantänen, einer Wirtschaft, die faktisch auf Eis gelegt wurde, zweistelligen Arbeitslosenzahlen über Nacht und dem größten konjunkturellen Einbruch seit der Großen Depression. So folgerichtig der Crash im März deshalb war, das darauf folgende Comeback der Börsen dagegen stellt wohl für die Mehrheit der Investoren alles bisher Erlebte in den Schatten.



Trotz aller Unsicherheit klettern die Börsen immer weiter nach oben. Eindrucksvoll bleiben die Bullen an der Wall Street bei Laune und die Börse in Frankfurt kann sich dieser Euphorie nur schwer entziehen. Das Juli-Hoch im DAX bei 13.313 Punkten ist nun wieder in direkter Sichtweite und könnte eine erneute Kaufwelle bis hin zum Allzeithoch in Gang setzen.