Die Corona-Krise äußert sich in unterschiedlichen Effekten auf die Teuerung. So gibt es preisdämpfende, aber auch preistreibende Auswirkungen. In Deutschland überwiegen derzeit die deflationären Effekte als Folge staatlicher Krisenhilfe. Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent (und von 7 auf 5 Prozent) ab 1. Juli für ein halbes Jahr hat die Inflation im Juli erstmals seit April 2016 in den negativen Bereich gedrückt. Die Teuerungsrate fiel im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Euroraum war sie im Juli um 0,4 Prozent gestiegen.

Geteiltes Bild: In Deutschland ist die Inflationsrate im Juli ins Minus gerutscht, in den USA ist sie mehr als erwartet gestiegen. Unsere Experten erklären, warum das so ist und weshalb sie weiterhin nur einen moderaten Inflationsdruck und niedrige Realrenditen erwarten.

Der Rückgang in Deutschland ist ein temporärer Effekt: Die Bundesregierung hatte, um den Konsum zu stützen, den Mehrwertsteuersatz als Teil des Corona-Notpakets gesenkt. Ausgeprägt war der disinflationäre Trend bei Energiekosten und Nahrungsmitteln. Ohne diese schwankungsanfälligen Komponenten hätte die Inflationsrate bei 0,7 Prozent gelegen. Für Dienstleistungen (etwa Friseure) sowie Gaststätten und Beherbergungsdienstleistungen stiegen die Preise im Jahresvergleich – wohl auch als Folge der Corona-Eindämmungsmaßnahmen.

In welchem Umfang die Unternehmen die Mehrwertsteuersenkung an die Verbraucher weitergegeben haben, ist nach Einschätzung der Experten von Union Investment schwierig zu beurteilen. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Inflationsrate im Juli 0,5 Prozent. Rein kalkulatorisch hätte sie bei einer vollständigen Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung um 1,6 Prozent sinken müssen.

Starker Anstieg in den USA

Ein deutlich anderes Inflationsbild zeigt sich derzeit in den USA. Im Monatsvergleich zog die Kernrate der Konsumentenpreise im Juli mit 0,6 Prozent so kräftig wie seit Januar 1991 nicht mehr an. Der Analysten-Konsens hatte ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Die Kernrate schließt die schwankungsanfälligen Bereiche Energie- und Lebensmittel aus. Insgesamt stiegen die Konsumentenpreise um 0,6 Prozent im Monats- und 1,0 Prozent im Jahresvergleich.

Die US-Inflationsrate ist derzeit aber von erratischen Bewegungen geprägt. So wirkte die Normalisierung in den Lieferketten für Nahrungsmittel teuerungssenkend. Hintergrund: Die Corona-Eindämmungsmaßnahmen verzerrten die Lieferketten für Retail-Kunden und Restaurants. Da die Warenströme nicht so schnell in den Retail-Bereich umgelenkt werden konnten, kam es zu vorübergehenden Preissteigerungen. Nun normalisiert sich die Lage und die Preise fallen wieder. Große Preissprünge verzeichneten auch Fahrzeugversicherungen. Hier waren die Preise zunächst stark gefallen und erholen sich nun wieder. Obwohl sie nur 1,5 Prozent Anteil am US-Warenkorb haben, trugen sie im Juli 0,14 Prozentpunkte von den 0,6 Prozentpunkten des Kerninflation-Anstiegs bei.