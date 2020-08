PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Montag überwiegend Gewinne verbucht. Weltweit war die Börsenstimmung positiv, was stützend wirkte. Die Aussicht auf einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus ließ die Risikoneigung der Anleger steigen.

Die US-Regierung hatte eine Notfallgenehmigung erteilt für die Behandlung der Erkrankung Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Zudem erwägen die USA ein Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoffkandidaten des britisch-schwedischen Pharmaherstellers Astrazeneca zu beschleunigen.