Bei BASF-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund vier Prozent aus. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 51,58 EUR. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund zwei Prozent. Bei 52,57 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Danach notiert BASF in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 49,68 EUR. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

