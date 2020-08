Stiftungsfonds: ACATIS Fair Value Modulor VV mit 1,7-Rating

Bei der diesjährigen Stiftungsfondsstudie konnten sich sieben Fonds behaupten. Mit vorn dabei: der von Hendrik Leber gelenkte flexible Mischfonds mit ESG-Ansatz.

Zum siebten Mal in Folge analysierte das Münchener Unternehmen FondsConsult Research Investmentprodukte, die sich in erster Linie an die Zielgruppe der Stiftungen richtet. Die Analysten untersuchten dazu 20 Stiftungsfonds. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 (ISIN: LU0278152516) gehört zu den sieben Fonds, die mit einem Rating von (mindestens) „1,7“ (Gut+) ausgezeichnet wurden. Die Ratingagentur wertete zuvor die risikogewichtete Rendite im Ein- und Drei-Jahreszeitraum aus. Zudem wurden Anlagegrundsätze und Kosten analysiert. Um an der Auswertung teilnehmen zu können, müssen die Fonds mindestens drei Jahre im Vertrieb sein und ein Anlegervermögen von mindestens 50 Millionen Euro verwalten.