Spielen die Aktienmärkte nun das Comeback der Verprügelten - kauft man nun also jene Aktien, die wegen Corona besonders verprügelt worden sind (so zum Beispiel die heute starke Boeing-Aktie - oder auch generell der heute sehr starke Dax)? Ausgangspunkt solcher Rotationen ist die von Trump gestern geschürte (und wohl unbegründete) Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch für einen Corona-Impfstoff: da die bisher so stark gelaufenen US-Tech-Aktien durch die Coronakrise nicht gelitten haben, scheinen die bisher schwachen Aktien das meiste Aufholpotential zu haben, so die Theorie. Daher heute der Nasdaq nach starkem Start (vor allem wegen Apple) schwächer in Relation etwa zum Dow Jones - aber was, wenn sich der Impfstoff-Optimismus als zu optimistisch erweist?

Das Video "Aktienmärkte: Comeback der Verprügelten?" sehen Sie hier..