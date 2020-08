Der DAX öffnet am Montag höher und stellt erneut das Szenario eines anstehenden Hochs in Welle b in Weiß in Frage. Nach wie vor müssen wir hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% davon ausgehen, dass der Index direkt in Richtung 13500 Punkte und letztlich 14800 Punkte durchstartet. Hält sich der Index über 12733 Punkten, werden wir hier noch einmal auf der Longseite aufspringen und den Index nach Norden begleiten.