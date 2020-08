Erdogan zeigt sich vor Maas-Besuch im Erdgasstreit unnachgiebig

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich im Erdgasstreit mit Griechenland kurz vor einem neuen deutschen Vermittlungsversuch unnachgiebig gezeigt. Die Türkei werde im Bezug auf die Aktivitäten des Forschungsschiffes "Oruc Reis" im östlichen Mittelmeer "keinen Schritt zurückweichen", sagte Erdogan am Montag nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Die "Oruc Reis" sucht südlich der griechischen Insel Rhodos nach Erdgas. Die Türkei hatte den Einsatz erst am Sonntag um vier Tage verlängert.

Athen bezichtigt die Türkei, vor griechischen Inseln illegal Erdgasvorkommen zu erkunden. Die Regierung in Ankara vertritt dagegen den Standpunkt, dass die Gewässer zum türkischen Festlandsockel gehören und sie damit ein Recht auf Erkundungen hat. Bundesaußenminister Heiko Maas reist an diesem Dienstag nach Athen und Ankara, um in dem Konflikt zu vermitteln./jam/DP/he