IAEA-Chef Grossi zu Gesprächen in Teheran

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Streit um das iranische Atomprogramm ist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Montagabend zu einem Besuch in Teheran eingetroffen. Geplant sind bis Mittwoch Treffen mit Präsident Hassan Ruhani, Atomchef Ali-Akbar Salehi und Außenminister Mohammed Dschawad Sarif. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim ist es Grossis erster Besuch seit seinem Amtsantritt im Dezember.

Der Argentinier will bei den Gesprächen die Bedeutung der Zusammenarbeit Teherans mit der UN-Behörde in Wien unterstreichen. Die IAEA hatte zuletzt vom Iran gefordert, die Kontrolle von zwei verdächtigen Atom-Standorten in Teheran und Isfahan zu erlauben. Dort soll das Land nukleares Material aufbewahrt haben. Satellitenbilder deuten laut IAEA darauf hin, dass diese Stätten gesäubert und Spuren früherer Aktivitäten beseitigen worden seien. Die iranische Atomorganisation bestreitet dies und lehnt die Forderung ab.

Die Reise kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Trotz ihres Ausstiegs aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 versuchen die USA derzeit, die in dem Vertrag aufgehobenen UN-Sanktionen gegen Teheran wieder durchzusetzen.