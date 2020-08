NEW YORK (dpa-AFX) - Großes Stühlerücken im wohl weltweit bekanntesten Aktienindex: Gleich drei Unternehmen des 30 Titel umfassenden Dow Jones Industrial Average (DJIA) werden vor der Handelseröffnung in einer Woche ausgetauscht. Der Softwareexperte und SAP -Rivale Salesforce ersetzt den Ölkonzern ExxonMobil , wie der Indexanbieter S&P am Montagabend mitteilte. Das Unternehmen ist aktuell das älteste Mitglied im DJIA.

Der Biotechkonzern Amgen ersetzt zudem den Pharmariesen Pfizer . Zudem zieht der Mischkonzern Honeywell in den Index ein. Dafür muss der erst vor kurzem durch eine Fusion entstandene Rüstungs- und Technologiekonzern Raytheon Technologies weichen.

Zur Begründung verwies der Indexanbieter auf den zum selben Zeitpunkt wirksam werdenden Aktiensplit von Apple . Dadurch werde das Gewicht des DJIA in einem wichtigen globalen Index verringert. Die Umstellung wirke dem entgegen. Außerdem werde der DJIA dadurch besser gestreut, indem sich in ihrer Tätigkeit überlappende Unternehmen entfernt und neue Arten von Geschäftstätigkeiten hinzugefügt würden. Damit werde die amerikanische Wirtschaft besser repräsentiert./he