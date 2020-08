Der deutsche Leitindex wird auch heute wieder über 13.000 Punkte in den Handel starten. Das angehende Muster einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation ( SKS ) scheint nun erstmal abgewendet.

Zudem könnte sich heute auch das Momentum weiter ausweiten.

Von fundamentaler Seite werden heute ifo-Geschäftsklimaindex sowie das US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Ersterem wird ein Anstieg vorausgesagt. Zum US-Verbrauchervertrauen liegen noch keine Konsensdaten vor.

Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich mit einem Kaufsignal. Der MACD generiert ebenfalls ein trendbestätigendes Signal. Das Momentum präsentiert sich mehr als robust.

Der DAX 30 wird heute wohl das Obere Bollinger-Band testen. Dieses verläuft aktuell bei 13.194.

Zudem öffnet sich dieses leicht nach oben. Nach unten scheint der DAX 30 gut abgefedert. Den 12.799 kommt dabei ein wichtige Rolle zu. Bei 12.946 verläuft die untere Linie des wieder intakten kurzfristigen Aufwärtstrends.

Der Markt bleibt dennoch kurzfristig hochsensibel und anfällig für nicht erwartete und negative Meldungen. Absicherungen (Stopp-Loss beziehungsweise Take-Profit) sollten daher weiterhin eingebaut werden.

Die heutige Tagesbandbreite lässt sich von 13.194 bis 12.946 einordnen. Der übergeordnete Ichimoku-Indikator zeigt auch für heute weiterhin Trendstärke und Stabilität.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte die globale Geldpolitik verstärkt in den Fokus rücken. Am kommenden Donnerstag beginnt das zweitägige Symposium der internationalen Notenbanker in Jackson Hole. Hier könnte die Fed voraussichtlich eine Anpassung ihres Inflationsziels präsentieren.

Bis dahin gilt: Blick nach oben – Absicherung nach unten…

Fazit:

Markttechnische Kaufsignale

Stopps & Take-Profits weiterhin beibehalten

