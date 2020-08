Marktkommentar: EURUSD bildet Inverted Hammer aus

Vertreter aus den Vereinigten Staaten und China haben am Montag über den im Januar erzielten Phase-1-Deal gesprochen.

Der US-Handelsbeauftragte sagte, dass beide Seiten Fortschritte sehen und entschlossen seien, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um den Erfolg des Abkommens sicherzustellen. Das chinesische Handelsministerium bestätigte in einer separaten Erklärung, dass die beiden Länder einen „konstruktiven Dialog" führen, und erklärte sich bereit, die Umsetzung des Handelsabkommens weiter voranzutreiben. Die Aktien aus der asiatisch-pazifischen Region steigen am Dienstag zusammen mit den US-Futures, wobei nur die Indizes aus China gemischt gehandelt werden.

EURUSD schloss am Montag auf der Höhe des vorherigen Schlusskurses, nachdem der Ausbruch über dem lokalen Widerstand bei 1,1830 fehlschlug und während der US-Sitzung die gesamten Intraday-Gewinne wieder abgegeben wurden. Der im Tageschart ausgebildete „Inverted Hammer” könnte auf eine mögliche Umkehr hindeuten, ist jedoch selbst nicht als Kaufsignal zu sehen. Am Dienstag steigt das Paar und testet die 1,18. Erst über der oben genannten Hürde könnten die Bullen die Kontrolle zurückerlangen.

Der DE30 gewann am Montag fast 300 Punkte an Wert und versucht am Dienstag im vorbörslichen Handel den Kurs weiter in Richtung des Nach-Corona-Hochs (13.100 Punkte) zu bringen. Um das offene Gap von heute Nacht zu schließen, müsste der Kurs unter das gestrige Tageshoch fallen, sodass der Bereich zwischen 13.075 und 13.105 Punkten den entscheidenden Unterstützungsbereich darstellt.



