Der Handel am Ölmarkt lässt derzeit jedwede Bewegungsdynamik vermissen. Die Ölpreise tendieren seitwärts. Dieser Entwicklung kann sich aktuell auch nicht die Aktie des US-Ölkonzerns Chevron entziehen.

Lesen Sie hierzu auch unsere aktuelle Kommentierung vom 24.08. „Brent C.O. - Auf Richtungssuche“

Kommen wir auf Chevron zurück. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 31.07. bestimmten die Chartmarken das Handelsgeschehen, die noch immer Gültigkeit haben.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Die Aktie geriet weiter unter Druck. Mittlerweile steuert der Wert auf den wichtigen Unterstützungsbereich von 82,5 / 80,0 US-Dollar zu. Sollte es darunter gehen, könnte es heikel werden. In diesem Fall würde die Zone 73,0 / 67,0 US-Dollar in den Fokus rücken. Aus charttechnischer Sicht würde erst ein Comeback der Aktie oberhalb der 90er Marke die Lage etwas entspannen. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage wäre das aber veritabler Kraftakt.“

In den letzten Wochen baute sich die Handelsspanne weiter aus. Auf der Oberseite ging es nicht signifikant über die 90,0 US-Dollar. Auf der Unterseite hielt der Bereich um 82,5 US-Dollar aufkommenden Abgabedruck Stand. Allerdings verlagerte sich zuletzt das Handelsgeschehen wieder in Richtung Oberseite, was wiederum die Hoffnung auf einen aufwärtsgerichteten Ausbruchsversuch nährt.

Kurzum: Die Aktie nimmt derzeit die Oberseite der dominierenden Handelsspanne ist Visier. Ein Ausbruch über die 90,0 US-Dollar würde der Aktie zumindest die Chance geben, den Vorstoß in Richtung 95,5 US-Dollar oder gar 100+ US-Dollar auszubauen. Dieses Szenario dürfte allerdings wohl nur bei „passenden“ Rahmenbedingungen zu erreichen sein; sprich stabile Aktienmärkte, anziehende Ölpreise. Auf der Unterseite sollte es weiterhin nicht unter die 80,0 US-Dollar gehen.