Die Aktie des britisch-australischen Rohstoffgiganten BHP arbeitete sich nach dem massiven Kurseinbruch, der noch im Februar / März das Handelsgeschehen bestimmte, in den letzten Wochen und Monaten wieder nach oben. Nicht immer verlief dieses Comeback gradlinig, doch im Ergebnis steht die Aktie nun an einem eminent wichtigen Widerstandsbereich, wie der untere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeigt.



Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert: Die Aktie muss über den massiven Widerstandsbereich 18,0 / 18,7 GBP, um sich den Weg in Richtung des markanten Hochs aus dem Jahr 2019 freizukämpfen. Dieses wurde damals in Form einer kleinen Doppeltopformation im Bereich von 20,8 GBP ausgebildet.

Die kürzlich vorgelegten Zahlen für das erste Halbjahr hätten den dafür notwendigen Schub geben sollen, doch die BHP-Zahlen wurden mit einer gewissen Zurückhaltung vom Markt aufgenommen. So wirklich überzeugend fielen diese nicht aus. Die Reaktion war entsprechend. Die Aktie musste zunächst vom Widerstandsbereich 18,0 / 18,7 GBP ablassen.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die Aktie die angelaufene Konsolidierung oberhalb der aus unserer Sicht derzeit zentralen Unterstützungszone bei 16,7 / 16,0 GBP begrenzen kann. Neben wichtigen Horizontalunterstützungen verläuft in diesem Bereich aktuell auch die 200-Tage-Linie. Darunter sollte es in der aktuellen Phase also tunlichst nicht mehr gehen, anderenfalls wird eine Neubewertung der Lage unerlässlich.

Kurzum: Die Aktie des Montankonzerns hält noch den Kontakt zur wichtigen Widerstandszone 18,0 / 18,7 GBP und befindet sich damit weiterhin in einer durchaus aussichtsreichen Lage. Nichtsdestotrotz muss sie aufpassen, auf der Unterseite nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Insofern ist ein Rücksetzer unter die 16,0 GBP unter allen Umständen zu vermeiden.