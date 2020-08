Der Kupferpreis legte in den letzten Wochen weiter zu. So überraschend kam diese Entwicklung nicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kupfer an dieser Stelle hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen und –wochen knackte Kupfer einen charttechnischen Widerstand nach dem nächsten. Zuletzt gelang es dem Industriemetall auch, die thematisierte Doppeltopformation aus dem Dezember 2019 / Januar 2020, die damals bei 2,87 US-Dollar markiert wurde, auszuhebeln. Kupfer nimmt aktuell Anlauf auf die 3,00 US-Dollar-Marke; ein Preisniveau, das Kupfer zuletzt im ersten Halbjahr 2018 innehatte. Um die charttechnische Betrachtung an dieser Stelle abzuschließen: Sollte es über die 3,0 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 3,2 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite sollte nun die Zone 2,8 / 2,75 US-Dollar tunlichst nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Das positive Chartbild wird auch durch die wieder nach oben abdrehende 200-Tage-Linie bestätigt. […]“



In der Folgezeit lancierte Kupfer den skizzierten Vorstoß in Richtung 3,0 US-Dollar. Allerdings gelang es dem Industriemetall bislang nicht, sich oberhalb dieser Marke festzusetzen. Aus charttechnischer Sicht kommt die aktuelle Konsolidierung nach dem Erreichen dieses Meilensteins nicht unerwartet. Im besten Fall spielt sie sich weiterhin oberhalb von 2,87 US-Dollar ab. In jedem Fall ist aus bullischer Sicht ein Rutsch unter die Zone 2,80 / 2,75 US-Dollar zu vermeiden. Sollte es hierzu kommen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.

Der Preisanstieg von Kupfer wurde zuletzt von einigen hoffnungsvollen Konjunkturdaten begleitet. Gleichzeitig setzte sich der Lagerbestandsabbau fort. So ist unter anderem seit Juni an der LME ein Bestandsabbau zu beobachten. Diese Entwicklung beschleunigte sich zuletzt erheblich.

Kurzum: Die Konsolidierung eröffnet Kupfer weiterhin alle Chancen, seine Aufwärtsbewegung über kurz oder lang fortsetzen zu können. Der Aufwärtstrend ist intakt. Gleiches gilt für die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone bei 2,8 / 2,75 US-Dollar. Richten wir unseren Blick auf die Oberseite. Sollte es Kupfer gelingen, das wichtige Widerstandscluster im Bereich von 3+ US-Dollar aufzubrechen, könnte ein frisches Kaufsignal das Industriemetall bis in Richtung 3,2 / 3,3 US-Dollar führen. In diesem Bereich liegt das markante Doppeltop aus dem Jahr 2018.