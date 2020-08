Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 176,82 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,48 Prozent.

Eine überraschende Aufwärtsrevision der deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal belastete die Kurse am deutschen Rentenmarkt kaum. In den Monaten April bis Juni war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 9,7 Prozent eingebrochen, nachdem zuvor ein Rückgang um 10,1 Prozent gemeldet worden war.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben Konjunkturdaten im Fokus. Am Vormittag könnte das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland für neue Impulse sorgen. Am Markt wird mit einer weiteren Stimmungsaufhellung in den deutschen Unternehmen gerechnet./jkr/mis