Megatrend E-Commerce: Alibaba & Etsy besitzen jetzt gigantische Vorteile, um ihren Wachstumskurs auszureizen!

Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf Etsy (WKN: A14P98) und Alibaba (WKN: A117ME), die jetzt in einer spannenden Ausgangslage sind, um ihr Wachstum anzukurbeln. Sowie welche Vorteile sie besitzen, um auf Wachstumskurs zu bleiben.

Etsy: Das Management und die Workforce!

Eine erste Aktie, die im letzten Quartal einfach etwas Erstaunliches abgeliefert hat, ist zunächst die von Etsy gewesen: Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um über 130 %. Das Gross Merchandise Volume noch ein wenig mehr. Das könnte zu einer Neubewertung der Aktie führen. Das ist so weit bekannt? Dann lassen wir das Thema für den Moment sein.

Werfen wir lieber, wie angekündigt, einen Blick auf die Vorteile: Etsy besitzt inzwischen ein gigantisches Netzwerk an Händlern, das diese Plattform so einzigartig werden lässt. Die rund 3,14 Mio. Verkäufer haben dabei etwas geschafft, was noch nicht einmal Großkonzerne in aller Schnelle geschafft haben: Nämlich Masken in Hülle und Fülle zu produzieren, um die Nachfrage nach diesen Gütern in Corona-Zeiten zu decken.

Das hat wiederum insgesamt zu einem steigenden Netzwerk und einem größeren Interesse geführt. Die inzwischen über 60,2 Mio. Käufer sind ein Zeugnis dieser Dynamik. Allerdings rein qualitativ auch, dass mehr und mehr Käufer auch weitere Käufe über die Etsy-Plattform abwickeln. Die Masken erweisen sich womöglich als Initialzündung, um das Wachstum auch in anderen Bereichen zu beschleunigen.

Das wiederum verdanken Investoren auch der Vision des Managements: Anstatt vorschnell Gewinne zu realisieren, investieren die Verantwortlichen stets in den Ausbau der Plattform. Kostenlose Versandoptionen und Ausgaben für das Marketing haben teilweise die Ergebnisse belastet. Wie sich jetzt in Anbetracht des Wachstums zeigt, ist das genau der richtige Schritt gewesen.

Das Netzwerk, die Workforce der Händler und das visionäre Management sind Gründe, warum Etsy in einer Nische so erfolgreich ist. Wobei jetzt womöglich der Turbo gezündet worden ist, was es weiterhin zu beobachten gilt.