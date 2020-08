Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles PLUG POWER-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Allen Grund zur Freude haben heute PLUG POWER-Aktionäre. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund vier Prozent im Plus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund zwölf Prozent. Bei 11,94 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Wenn es danach geht, verläuft PLUG POWER nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 5,26 EUR befindet. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

