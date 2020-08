Gestern war es die Impfstoffhoffnung, die die Aktienmärkte nach oben brachte - heute ist es die Hoffnung, dass der Handelskrieg USA-China beigelegt werden könne nach einem Telefonat zwischen Mnuchin/Lighthyzer und Liu He. Hoffnung geht also immer, um die Aktienmärkte auf das nächste Allzeithoch hochzutreiben (nur mit der Realität hapert es dann gelegentlich..). Heute eines der Top-Themen ist die Umstellung beim Index Dow Jones: durch den Aktiensplit von Apple wurde der Tech-Sektor in diesem preisgewichteten Index deutlich bedeutungsloser, daher wurde nun mit Salesforce ein Cloud-Unternehmen in den Index gebracht. Das schürt wiederum die Hoffnung, dass auch der Dow Jones nach dem Nasdaq und dem S&P 500 ein Allzeithoch erreichen kann..

Das Video "Hoffnung geht immer" sehen Sie hier..