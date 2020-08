In Schieflagen geratene Unternehmen konnten sich bislang über Wasser halten – durch Zahlungsaufschübe beispielsweise oder auch durch staatliche Soforthilfen. Laut einem Bericht von „Handelsblatt Online“ drohen den Banken im Kreditgeschäft trotzdem hohe Verluste. Immer mehr Experten würden warnen, dass die Kreditausfälle im weiteren Jahresverlauf deutlich steigen könnten. Die Unternehmensberatung Accenture rechne gar damit, dass europäische Banken in diesem Jahr Kredite in Höhe von bis zu 415 Mrd. Euro abschreiben müssten. „Die Deutsche Bank und die Commerzbank hatten im ersten Halbjahr 2020 ihre Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite drastisch erhöht“, berichtete „Handelsblatt Online“ vor wenigen Tagen.

Charttechnische Widerstände