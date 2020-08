Die beiden aktuell wichtigsten Börsen-Indikatoren

Im 2. Quartal gab es in den USA bekanntlich einen dramatischen Einbruch der Konjunktur: Um -32,9 % brach die Jahresrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem 1. Quartal ein (siehe Börse-Intern vom 30.07.2020 ). Die Konsensschätzungen variierten zuvor je nach Datenanbieter, lagen aber in der Nähe des tatsächlichen Werts. FactSet gab z.B. einen Wert von -32,2 % als Konsenserwartung an. Scheinbar haben die Ökonomen also eine gute Arbeit geleistet.

nach wie vor befindet sich die Welt aufgrund der Corona-Pandemie in einer bisher einzigartigen Situation – medizinisch, sozial, wirtschaftlich. Letzteres hat auch Auswirkungen auf die Börsen. Und Sven Weisenhaus hat an dieser Stelle die Diskrepanz zwischen Wirtschafts- und Aktienmarkterholung schon mehrfach thematisiert. Zwei wichtige Indikatoren können das jedoch erklären – und noch mehr…

Aber eine Konsensschätzung ist nur ein „Durchschnitt“. Einzelne Schätzwerte können davon zum Teil erheblich abweichen Bei der Schätzung zum US-BIPs des 2. Quartals war genau das der Fall: Laut FactSet lag der minimale Schätzwert bei -67 %, der maximale bei -1,5 %. Was könnte die Ökonomen zu derart unterschiedlichen Meinungen veranlasst haben?

Es sind natürlich die einzelnen Konjunkturindikatoren, die in der Corona-Pandemie vielfach sehr stark voneinander abwichen und keine klaren Signale lieferten.

Zwei Rezessionen, zwei unterschiedliche Reaktionen

So gelten z.B. Investitionsgüter und Auftragseingänge als konjunkturelle Frühindikatoren par excellence. Das ist auch völlig logisch: Auftragseingänge sind die Produktion von morgen und neu angeschaffte Investitionsgüter, z.B. Fertigungsanlagen, sollten die Produktion von übermorgen bringen. Und die Unternehmen investieren in der Regel nur, wenn sie entsprechende Aufträge erwarten, also optimistisch sind.

In Corona-Zeiten würde man also erwarten, dass die Investitionen deutlich einbrechen. Der folgende Chart könnte daher einige Ökonomen ins Grübeln gebracht haben – und die genannten Diskrepanzen der Schätzwerte zumindest zum Teil erklären:

(Quellen: US. Bureau of Economic Analysis, US Census Bureau)

Hier sehen Sie für die USA die BIP-Veränderungen pro Quartal als blaue Säulen, zusammen mit den Auftragseingängen (rote Kurve) und den Auslieferungen (blaue Kurve) von zivilen Investitionsgütern (ohne Flugzeuge).