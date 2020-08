Die Aktie des Silberproduzenten Fresnillo legte in den letzten Wochen (und Monaten) einen fulminanten Husarenritt hin. Wie entfesselt stürmte sie von einem wichtigen Kursniveau zum nächsten. Profitieren konnte die Aktie hierbei von der veritablen Silberpreisrally. Darüber hinaus dürfte es aber auch eine Rolle gespielt haben, dass sich in den letzten Jahren ein gewisses Nachholpotential bei der Aktie aufgestaut hatte, das sich nun schließlich Bahn brach.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 24.08. „Silber - Edelmetall weiterhin mit Chancen“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 17.07. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile ist der Knoten bei Fresnillo gelöst. Die Aktie durchbrach den massiven Widerstandsbereich 8,2/8,3 GBP und marschierte daraufhin stramm gen Norden. Maßgeblichen Anteil daran hatte die starke Entwicklung des Silberpreises. Zudem könnte es eine Rolle gespielt haben, dass sich die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich von der Entwicklung des Sektors abgekoppelt hatte und sich so ein gewisses Nachholpotential aufgestaut haben könnte, das nun womöglich abgerufen werden kann. […] Sollte es der Aktie gelingen, sich von der Zone um 10,0 GBP zu lösen, so könnte sich die Bewegung bis den Bereich von 12,0 GBP ausdehnen. Auf der Unterseite gilt: Im Idealfall geht es nicht mehr unter die 9,0 GBP. Sollte es hingegen sogar unter die 8,3/8,2 GBP gehen, muss die Situation neu bewertet werden.“

In der Folgezeit konnte die Aktie das Tempo zunächst hochhalten. Zügig wurde der von uns skizzierte Bereich von 12,0 GBP erreicht. Der rasante Anstieg des Silberpreises machte der Aktie aber weiter Dampf und trieb sie noch auf knapp 13,6 GBP, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und der Wert in ein Konsolidierungsszenario eintauchte.

Ende Juli veröffentlichte Fresnillo seine Zahlen für das erste Halbjahr. Der Umsatz belief sich in den ersten sechs Monaten auf 1,125 Mrd. US-Dollar; ein Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn verringerte sich hingehen um knapp 20 Prozent auf nunmehr 56,5 Mio. US-Dollar.

Nach der Ausbildung des Hochs bei 13,6 GBP konsolidiert die Aktie. Bislang erweist sich der Bereich von 12,0 GBP als verlässliche Unterstützung. Dieser begrenzte zuletzt das Handelsgeschehen auf der Unterseite. Von der zentralen Unterstützungszone 8,2/8,3 GBP hat sich die Aktie mittlerweile weit entfernt. Insofern wäre eine erfolgreiche Verteidigung der 12,0 GBP von großer Bedeutung. Auf der Oberseite muss es nun über die 1,36 GBP gehen, um das Rally-Szenario wieder aufzunehmen.