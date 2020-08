Die Euphorie im Edelmetallsektor, die sich durch die Goldrally, aber insbesondere durch die fulminante Silberrally eindrucksvoll manifestierte, ist aktuell einer Verschnaufpause gewichen. Ein ganz ähnliches Bild geben derzeit auch die Produzentenaktien ab. Agnico Eagle Mines macht diesbezüglich keine Ausnahme.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 24.08. „Gold - Edelmetall am Scheideweg“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 24.08. „Silber - Edelmetall weiterhin mit Chancen“

Kommen wir auf Agnico Eagle Mines zurück. In unserer letzten Kommentierung am 31.07. zur Aktie hieß es unter anderem „[…] Starke Quartalszahlen und eine frisches Kaufsignal kreieren eine aussichtsreiche Gemengelage für die Aktie. Sollte es der Aktie nun auch noch gelingen, über den Widerstandsbereich von 80 US-Dollar vorzustoßen, stünde die Tür in Richtung des markanten Hochs aus dem Jahr 2010 bei 88,0 US-Dollar weit offen… Nun gilt es! Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die 69,5 US-Dollar gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.[…]“

Zum damaligen Zeitpunkt notierte die Aktie noch knapp unterhalb der Marke von 80,0 US-Dollar. Der Aktie gelang es zunächst, das Rallyszenario am Laufen zu halten. Der Ausbruch über die 80er Marke kreierte noch einmal einen Vorstoß auf 84,5 US-Dollar, ehe erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach einem kurzen „Durchhänger“ attackierte die Aktie erneut den Widerstandsbereich von 84,5 US-Dollar, scheiterte aber.

Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat sich eine überaus interessante Chartkonstellation ausgebildet. Auf der Oberseite thront nun ein kleines Doppeltop im Bereich von 84,5 US-Dollar. Dieses Widerstandscluster gilt es aufzubrechen, um sich den Weg auf der Oberseite freizukämpfen und das Rallyszenario zu reaktivieren. Auf der Unterseite erwies sich bislang der Bereich um 77,0 US-Dollar als tragfähige Unterstützung. Im Idealfall hält diese Zone auch weiterhin Stand. Sollte es hingegen unter die 70,0 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

Kurzum: Die Aktie des Goldproduzenten konsolidiert. Bislang verläuft diese Konsolidierung in geordneten Bahnen. Damit hält die Aktie aus unserer Sicht noch alle Trümpfe in der Hand, um über kurz oder lang erneut ihr Rallyszenario zu aktivieren. Obacht ist aber geboten, sollte es unter die 70,0 US-Dollar gehen.