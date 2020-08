Wie schlagen sich meine 2020er Nebenwerte-Favoriten DIC Asset, Funkwerk, Hypoport, MBB und Mutares bisher in der Corona-Krise?

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zum Jahresstart hatte ich meine 2020er Nebenwerte-Jahresfavoriten benannt, doch da standen die Corona-Pandemie, Lockdowns und Wirtschaftskollaps noch überhaupt nicht auf der Agenda. Während die Börsen vom schnellsten Einbruch aller Zeiten unmittelbar in die schnellste Erholung aller Zeiten gewechselt sind, verläuft die Entwicklung in der Realwirtschaft anders ab. Zwar zeigen auch dort die Stimmungsindikatoren und die Auftragslage, dass der Einbruch aufgrund des Lockdowns zum einem erheblichen Teil psychologischer Natur war, doch in einigen Branchen kann von Entwarnung noch keine Rede sein, z.B. im Maschinenbau, Autoherstellern, Touristik, Gewerbeimmobilien, Banken. Einerseits liegt der Export noch am Boden, weil die USA als Konjunkturlokomotive (noch) ausfallen, andererseits sorgen Staatshilfen dafür, dass viele negative Entwicklungen (noch) nicht in der Realwirtschaft angekommen sind. Dank Insolvenzaussetzung, Finanzspritzen für Unternehmen, Mieten- und Kreditmoratorium sowie Kurzarbeitergeld wurde bisher das Schlimmste verhindert. Doch diese Hilfen können nicht endlos gezahlt werden und sie können schon gar nicht die reale Wirtschaft ersetzen durch Staatsinterventionismus. Der Sozialismus ist schon mehrfach gescheitert, nicht nur in der Sowjetunion, auch in (Ost-) Deutschland.In dieser Gemengelage müssen sich die Unternehmen zurecht finden, sich anpassen, um zu überleben. Andere kommen eher unbeschadet durch die Krise und einige profitieren sogar massiv von den Corona-Folgen. Und so trifft es auch meine fünf Nebenwerte-Favoriten ganz unterschiedlich und bei meinem Blick zurück betrachte ich, wie sich die Aktien von[WKN: A1X3XX],[WKN: 575314],[WKN: 549336],[WKN: A0ETBQ] und[WKN: A2NB65] in 2020 bisher so gehalten haben...