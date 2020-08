Jüngst fixierte Halo Labs (WKN: A2JB9L) einen 40-Mio.-Dollar-Abnahmevertrag für die in ihrem Besitz befindliche größte Cannabisplantage der Welt (200 Hektar)! Heute präsentiert man aktuelle Zahlen, die auf einen stark ansteigenden Verkaufstrend der Eigenprodukte schließen lassen!

Die zukünftigen Zahlen, aber auch das Wachstum im bestehenden Geschäft, werden immer konkreter und darum bin ich sicherer denn je, dass man derzeit in kein besseres Cannabisunternehmen investieren kann. Ich kenne kein vergleichbar billiges Unternehmen, das so ein enormes Portfolio an Wachstumsmöglichkeiten bietet wie Halo Labs (WKN: A2JB9L): sechs Standbeine, bei welchen jedes für sich ein Company Maker ist.

KÜRZLICH BEKANNT GEGEBEN:

AKTUELLE NEWS: HALO LABS PROVIDES JULY SALES UPDATE

Halo Labs (WKN: A2JB9L) gibt die Umsätze für die Eigenmarke Hush™ bekannt, die über die letzten Monate neben dem Verkauf von Cannabiskonzentrat als weiteres Standbein aufgebaut wurde. – Mit Erfolg!

Allein im Juli wurden Hush™-Produkte im Wert von fast 2,2 Mio. USD (2,9 Mio. CAD) verkauft (Oregon + Kalifornien). Der Verkaufswert der Hush™-Produkte in Kalifornien lag im Juli bei 0,8 Mio USD (1,05 Mio. CAD) und stieg somit um 45,3% im Vergleich zum Vormonat.

Auf Jahresschicht wurde für die Hush™-Eigenmarke ein Umsatzplus von 261% erzielt, wobei die Kategorie der Hush™-Produkte Esswaren sogar um 532% zulegen konnte.

Die Marke Hush™ belegt Platz 3 im Marktanteil der Konzentratkategorie und Platz 7 im Marktanteil der Kategorie Esswaren in Oregon.

NEWS-FAZIT:

Noch VOR der Produkteinführung der Hush™-Esswaren (Fruchtgummis) in Kalifornien, die in Oregon so extremes Wachstum erzeugen, macht Halo Labs (WKN: A2JB9L) riesige Schritte. Dabei ist man in Kalifornien erst in 104 von über 600 Cannabis Läden vertreten.

Da die Ernte nur noch acht Wochen entfernt ist, sind wir bereit, noch schneller zu wachsen, wenn wir frisches Material haben und neue Produktlinien vorstellen und vertreiben. KIRAN SIDHU, CEO UND MITBEGRÜNDER VON HALO LABS (WKN: A2JB9L)

Halo Labs (WKN: A2JB9L), dessen Hauptgeschäft einst die Herstellung von Cannabiskonzentraten, gestützt auf den eigenen Anbau in Oregon, war, hat sich gewandelt und ist dabei, Spitzenplätze in verschiedenen Verkaufsrankings erfolgreich zu erobern. Speziell die Einführung der Hush™-Cannabis-Fruchtgummis in Kalifornien sollte wohl für weitere Umsatzsprünge sorgen und helfen, die Geschäftsdurchdringung in Kalifornien zu erhöhen.

Diese News beweist, dass die Diversifizierung des Angebotes weg vom reinen Konzentraterzeuger hin zu einem Unternehmen, das die gesamte Lieferkette abdecken und ein breiteres Produktspektrum anbieten wird, der absolut richtige Schritt als Reaktion auf die Vape-Krise war. Der Markt sollte dies genau so sehen wie ich und das präsentierte Zahlenwerk gebührend mit Zukäufen der Halo Labs (WKN: A2JB9L)-Aktie honorieren. MEINUNG AUTOR

HALO LABS INC.*

BEINAHE UNBEGRENZTE KAPAZITÄT



Chance 1: Halo Labs ist nun nach Bekanntgabe der lang erwarteten Nachricht über die Übernahme von Bophelo (News) das größte Cannabisunternehmen der Welt! Größer als Canopy, größer als Aphria und größer als Aurora, größer als alle drei zusammen! Durch die Übernahme von Bophelo Biosciences hat man Zugriff auf 200 Hektar [!!!], das sind 2.000.000 m² Land für den professionellen Cannabisanbau (KONDITIONELL GENEHMIGT)! In puncto Fläche kann nun Halo Labs (WKN: A2JB9L) niemand mehr das Wasser reichen…

…zumindest habe ich bislang von nichts Größerem gehört oder gelesen!

7.8.2020: Der erste Abnahmevertrag über 30 Mio. USD ist unter Dach und Fach (News)

HALO LABS GIBT DEN ABSCHLUSS DER ÜBERNAHME VON BOPHELO BIOSCIENCES BEKANNT UND ERNENNT LOUISA MOJELA ZUR AUFSICHTSRATSVORSITZENDEN!

Mit dem Abschluss der Akquisition von Bophelo hat sich Halo Folgendes gesichert:

Ein voll lizenziertes, 5 Hektar großes, Anbaugebiet mit einer Betriebsgärtnerei, Reifenhäusern und Vorbereitungen für den Bau für den Bau von fünf hochmodernen Zwangsluft-Gewächshäusern mit einer Fläche von jeweils 1 Hektar.

Weitere 195 Hektar (494 Acres) konditionell genehmigte Cannabisanbaufläche (einschließlich der Möglichkeit des Anbaus im Freien) im Rahmen einer Pachtoption für den Massenanbau von Cannabis in medizinischer Qualität.

Endprodukt mit GACP-Qualität sowie das ausschließliche Recht, DNA-Genetik-Stämme in Lesotho zu züchten und Forschung und Entwicklung durchzuführen.

Ein aufstrebendes Exportgeschäft mit potenziellem Zugang zu europäischen, israelischen und australischen Cannabismärkten sowie zum südafrikanischen CBD-Markt



Mit über 200 Tagen Sonnenschein pro Jahr können in Lesotho bis zu drei volle Vegetationsperioden pro Jahr ausgenutzt werden. Die Phase-1-Erweiterung hat bereits begonnen und wird wie geplant einen 1,1 Hektar großen Bau mit vier Reifenhäusern und einem Cravo-Gewächshaus umfassen. Der Ausbau wird voraussichtlich vor dem Ende des südafrikanischen Winters (mitteleuropäischer Sommer) abgeschlossen sein.

Unsere Vision ist es, Halo zu einem der weltweit größten Züchter und Exporteure von medizinischem Cannabis zu machen. Die Akquisition von Bophelo wird uns fest auf diesen Weg bringen. […] Unser Ziel ist es, Mafeteng in ein globales “Powerhouse” des Cannabisanbaus zu verwandeln. KIRAN SIDHU – CEO HALO LABS (WKN: A2JB9L)

Die erste Ernte von 1.000 Cannabispflanzen und 187 kg Rohprodukt wurde bereits abgeschlossen! Die nächste Ernte steht unmittelbar bevor!

Halo Labs (WKN: A2JB9L) rechnet mit Exportverkäufen an europäische, israelische oder australische Interessenten..

EINSTIEG IN DAS DISPENSARY-GESCHÄFT IN USA/KANADA

Chance 2: Die Lizenzerteilung für die North Hollywood-Dispensary oder auch der Abschluss der Übernahme der kanadischen Standorte sollten extrem positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von Halo Labs haben.

“Dispensaries” werden die Cannabis-Verkaufsgeschäfte genannt und repräsentieren einen der margenstärksten Geschäftszweige in der Cannabisbranche. Mit der geplanten Übernahme von Standorten in Kanada und einer Mehrheitsbeteiligung an einem solchen Geschäft in North Hollywood, Kalifornien, hat Halo Labs die notwendigen Schritte gesetzt, um auch in diesem Teilsektor einen Fuß in der Tür zu haben.

RAPPER’S DELIGHT: DIE “G-EAZY CONNECTION”

Chance 3: Cannabisprodukte mit VIP-Push

Einer der bekanntesten Rapper Kaliforniens, Gerald Gillum aka G-Eazy, wird in Zukunft Markenbotschafter von FlowerShop sein, einer Marke, die vom G-Eazy-Management ins Leben gerufen wurde. Die Cannabisprodukte von FlowerShop werden exklusiv von Halo Labs (WKN: A2JB9L) produziert.

G-Eazy erreicht durch seinen Bekanntheitsgrad (gesamt rund 15 Mio. Follower auf den Social-Media-Kanälen) eine enorme Breitenwirkung! Er ist ein Influencer der Extraklasse und das sollte sich in Form von explodierenden Verkaufszahlen nach dem Markenlaunch bemerkbar machen.

Ich habe die Kraft der Pflanze aus erster Hand gesehen, als ich sah, wie Cannabis das Leben meiner Mutter auf sehr positive Weise veränderte. Ich war sofort von FlowerShop und seiner Mission, Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen, angezogen und wusste sofort, dass ich eine aktive Rolle als Partner übernehmen wollte. GERALD GILLUM AKA G-EAZY

TECHNOLOGIE MACHT AUS SONDERABFALL “GOLD”

Chance 4: Erfolgreich entwickelt und nun in Kalifornien bereits im Einsatz: Cashcow!

Bei der Destillation von Cannabis in Konzentrate wie Öle oder Harze, kommt es immer wieder vor, dass Chargen wegen zu hoher Pestizidbelastung ausgeschieden werden müssen. Dies war bis dato Sonderabfall und musste entsorgt werden. Die Techniker von Halo Labs (WKN: A2JB9L) haben nun einen Weg gefunden, um diesen “Hazardous-Waste” so zu filtern, dass er nicht nur faktisch pestizidfrei ist, sondern auch von anderen Rückständen befreit wird, sodass sich folgendes Bild ergibt:

Ohne übertreiben zu wollen, behaupte ich, dass dies einem Zauberstab gleichkommt, mit dem man Abfall in Gold verwandeln kann.

UK-CANNABIS-IMPORT UND HANDELSLIZENZ

Chance 5: Fuß in der Tür zu einem Megamarkt

Durch die geplante Übernahme (LOI) von Canmart Ltd. will sich Halo Labs (WKN: A2JB9L) den Zugang zum aufkeimenden aber dennoch noch stark regulierten Cannabismarkt im Vereinigten Königreich sichern. Canmart hat schon zahlreiche gültige Lizenzen und betreibt ein lizenziertes 25.000 Quadratfuß (über 2.300 qm) großes Logistiklager im Südosten von England. Canmart verfügt bereits über von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency erteilten Großhandels- und Sonderlizenzen.

Canmart ist einer von wenigen in der Endphase befindlichen Antragstellern auf Erteilung einer Lizenz für kontrollierte Substanzen für den Import und den Vertrieb von lizenzierten Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBPMs) im Vereinigten Königreich.

Beliefert werden soll der UK-Markt mit Produkten aus Lesotho!

BESTEHENDES BUSINESS OREGON, KALIFORNIEN UND NEVADA

Chance 6: Erfolgreich im eigenen Hinterhof

Oregon: Der Stammsitz von Halo liegt in Oregon, einem US-Bundesstaat, in dem man ohnehin immer schon zu den Großen der Branche gehörte. Dennoch ist man dort immer noch wachstumsfähig, wie eine erst kürzlich veröffentlichte News eindrucksvoll bestätigt: Halo Provides Operational Update

In Oregon verzeichnete man zuletzt ein Umsatzwachstum von 38% im 1. Quartal 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Rekord-Umsatzmonat April 2020 mit 1,5 Mio. USD (2,14 Mio. CAD). Außerdem hat Halo Labs (WKN: A2JB9L) seine East-Evans-Creek-Anlage in Oregon um zwei Gewächshäuser erweitert. Infolgedessen kann Halo eine konsistentere Versorgung mit Cannabisblüten bereitstellen und den Verkauf von “Klonen” als neue Einnahmequelle einführen.

Kalifornien: In Kalifornien erstarkt das Geschäft mit Cannabiskonzentraten wieder (Shutdown wegen der Krise bei den Inhalationsgeräten in Q4 2019). Daneben wurden im Vertrieb der Halo Labs-Eigenmarken Rekordumsätze erzielt. Im ersten Quartal 2020 wurden hiermit 376.000 USD (536.000 CAD) und allein im April schon 343.000 USD (490.000 CAD) umgesetzt. Dies entspricht einem Absatzzuwachs von rund 275% für den April gegenüber dem Durchschnittsmonat aus Q1 2020.

Zusätzliche Umsatztreiber werden für Halo Labs (WKN: A2JB9L) die von G-Eazy beworbene FlowerShop™ -Produktpalette sein, die das Wachstum auf Dispensary-Ebene in Kalifornien ankurbeln wird. Neue Produkteinführungen unter dieser Marke sind geplant! Dazu gehören Lebensmittel wie Gummis, Tinkturen und Pralinen (Emerald Cup ™ prämierte Outer Galactic Chocolates ™ im Vollbesitz von Halo Labs) sowie auch die tragbare Nasalbinoid-Produktlinie für Naseninhalatoren, die das Unternehmen bis zum dritten Quartal 2020 auf den Markt bringen will.



FAZIT:

Wirft man einen Blick auf die nüchternen Zahlen, dann wird man nicht umhin kommen, Halo Labs (WKN: A2JB9L) einen großen Grad einer Unterbewertung zu bescheinigen. Der 2021-er Jahresumsatz könnte 130 Mio CAD (oder sogar mehr) betragen. Der derzeitige Börsenwert liegt bei 72 Mio. CAD – das repräsentiert ein in die Zukunft spekulierendes KUV von 0,6. Wirft man all die angeführten Chancen in die Bewertungsschale, so sollte man unweigerlich zum Schluss kommen, dass ein Investment in die Halo-Aktie möglicherweise eine grandiose Idee sein könnte.

Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie CEO Kiran Sidhu und seinem Team das Vertrauen schenken wollen, dass sie ihre Vision, ein Unternehmen zu formen, das in absehbarer Zeit vielleicht sogar über 1 Milliarde CAD (800 Mio. USD) Umsatz generieren könnte (bei Vollausbau von Bophelo), umsetzen können.

Ihr Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

