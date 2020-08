Zweite Corona-Welle bremst Ölpreis

Langsam aber sicher bewegt sich der Ölpreis kontinuierlich nach oben. Die Nordsee-Sorte Brent hat die Marke von 50,00 US-Dollar je Barrel in Sichtweite. Am Freitagnachmittag notierte der Ölpreis bei knapp 45,00 Dollar.

Es gibt aber auch noch eine weitere günstige Beobachtung: Im Zuge der jüngsten Erholung fällt auf, dass die Volatilität im Markt im Vergleich zum Monat Juni in den vergangenen Wochen stark nachgelassen hat. Doch das kann sich schnell ändern. Von einem Sommerloch am Ölmarkt kann wohl kaum die Rede sein, zumal das Erdölkartell Opec erst am Mittwoch in einer Sitzung mitteilte, dass das Tempo der Erholung am Ölmarkt, also die Rückkehr der Nachfrage nach Öl, langsamer zu sein scheint als erwartet. Zudem ist die Gefahr einer anhaltenden Covid-19-Welle zuletzt wieder angestiegen und der US-Dollar gewinnt wieder an Stärke, während er vorher wochenlang nur am Fallen war. Kurzum: Alles was in Dollar gehandelt wird, dazu gehört auch der Goldpreis, der aktuell wieder deutlich unter 2 000 Dollar je Feinunze notiert, schwächelt seitdem.