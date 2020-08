Nach den jüngsten massiven Kursverlusten bei der Centogene Aktie und dem bei 24,50 Euro gestarteten Kursrutsch hat der Biotech-Titel in den letzten Tagen an der 10-Euro-Marke eine deutliche Stabilisierung vollzogen. Eine neue charttechnische Unterstützungsmarke mit einem Kernbereich bei 9,98/10,05 Euro wurde aufgebaut, die weiter Bestand hat. Eine Gegenbewegung der eigentlich volatilen Centogene Aktie endete am 23. Juli bei 14,30 ...