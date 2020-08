Dax Index – Rally geht weiter

Heute wurden Daten zum BIP in Deutschland veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft hat wegen der Corona-Krise einen beispiellosen Einbruch erlebt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den Monaten April bis Juni jedoch nicht so stark geschrumpft wie bisher gedacht. Im Quartalsvergleich sei die Wirtschaftsleistung um 9,7 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt heute in Wiesbaden in einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung nach oben revidiert.

