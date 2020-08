DAX – Weiter ohne klare Richtung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eine eindeutige Tendenz an den deutschen Aktienbörsen erwartet sich das Gros der Marktbeobachter auch in der aktuellen Woche nicht. Allerdings habe die Unsicherheit vor allem angesichts der wieder deutlich steigenden Infiziertenzahlen in der Corona-Krise zugenommen. Die Sorgen vor neuen Beschränkungen oder sogar einem zweiten Lock down nähmen zu, heißt es. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger die Nachrichten zur Pandemie und deren Bekämpfung genau verfolgen und könnten entsprechend reagieren.