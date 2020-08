Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund sechs Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 11,68 EUR. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wenn Sie Nordex bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

