Aves One profitiert vom E-Commerce

Aves One verstärkt das Portfolio. Die Hamburger kaufen 500 Wechselbrücken. Dies sind austauschbare Ladungsträger, mit denen die Be- und Entladung schneller abläuft. Der Preis für die neuen Wechselbrücken liegt bei 4,6 Millionen Euro. Alle Brücken werden an Hermes Germany vermietet werden.Die Vermietung von Wechselbrücken ist margenstark und somit für Aves One interessant. Insgesamt befinden sich 9.300 Wechselbrücken im ...