Debüt am Rentenmarkt: Die grüne Bundesanleihe kommt bald

Die Bundesrepublik bringt schon bald ihre erste grüne Bundesanleihe auf den Markt. Die Debüt-Emission soll im September erfolgen. Nach jahrelanger Vorbereitung wird die Bundesrepublik schon bald ihre erste grüne Bundesanleihe auf den Markt bringen. Die Debüt-Emission soll bereits im September als sogenannte Zwillingsanleihe mit einem Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren erfolgen, kündigte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies laut einem Bericht der "Börsen-Zeitung" (Ausgabe vom 25. August 2020) an. Im Gegensatz zu den bisher am Markt etablierten Green Bonds plant der deutsche Staat demnach eine besondere Ausgestaltung des grünen Debüts, nämlich die Aufteilung des Papiers in eine konventionelle deutsche Staatsanleihe und eine grüne Anleihe mit...