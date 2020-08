Die aktuell ambivalente Lage am Ölmarkt erschwert es den Produzentenaktien, Aufwärtsdynamik zu kreieren. Die Aktie des US-Ölkonzerns ConocoPhillips fügt sich diesbezüglich ins Bild ein. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 14.07. mangelte es dem Wert an Schwung.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit verpasste es die Aktie, für Entlastung zu sorgen. Ein Versuch, sich noch einmal über die 45,0 US-Dollar-Marke aufzuschwingen, fiel ergebnislos in sich zusammen. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Unterstützung bei 40,0 US-Dollar geriet unter Druck. Temporär ging es bereits leicht darunter, doch signifikant ist der Bruch noch nicht. Zuletzt hielt der Bereich um 38,0 US-Dollar dem Druck Stand und gewann damit als Unterstützung an Relevanz. Nichtsdestotrotz droht unverändert eine weitere Ausdehnung der Korrekturbewegung. Als mögliche Bewegungsziele auf der Unterseite bieten sich die 35,0 US-Dollar und 30,0 US-Dollar an. Erst bei einem signifikanten Vorstoß über die 45,0 US-Dollar würde sich das Chartbild etwas aufhellen.“

Von signifikanten Vorstößen auf der Oberseite war der Wert auch in den letzten Handelstagen und –wochen weit entfernt. Kurzzeitig bäumte sich die Aktie allerdings noch einmal auf, doch der Vorstoß endete im Bereich von 41,5 US-Dollar. Mittlerweile ist die Aktie wieder unter die 40er Marke abgetaucht. Der kurzfristige Abwärtstrend (rot) konnte zwar zunächst verlassen werden, doch ohne die entscheidenden Akzente auf der Oberseite gesetzt zu haben, ist das eher ein Muster ohne Wert.

Kurzum: Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss die Aktie über die Marken von 41,5 US-Dollar und 45,0 US-Dollar. Auf der Unterseite bieten die Unterstützungen bei 38,0 US-Dollar und 36,5 US-Dollar Halt. Sollte es jedoch unter die 36,5 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.