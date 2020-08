Noch zu Beginn dieses Jahres markierte das Papier des Bayer-Konzerns gebeutelt durch zahlreiche Klagen in den USA bei 78,34 Euro seinen Höchststand, kam aber im Zuge der Corona-Krise massiv unter Druck und markierte nur wenig später bei 44,86 Euro seinen vorläufigen Jahrestiefpunkt. Von diesem konnte sich die Aktie in den darauf folgenden drei Monaten befreien und zurück auf 73,63 Euro zulegen. Ende Juni korrigierte Bayer erneut abwärts und fiel auf das markante Unterstützungsniveau aus Frühjahr 2019 um das 38,2 % Fibonacci-Retracement zurück. Die letzten drei Wochen über war der Wert in diesem Bereich mit einer Bodenbildungsphase beschäftigt, die mit dem heutigen Kurssprung ihren Abschluss gefunden haben könnte.

Maximal korrigiert

Die erfolgreiche Auflösung des Bodens der letzten drei Wochen um 56,00 Euro hat die Aktien im heutigen Handel merklich vorangetrieben und zu einem beinahe Test des 50-Tage-Durchschnitts geführt. Sollte die vorliegende Aufwärtsdynamik weiter anhalten, könnte darüber weiteres Kurspotenzial zunächst an 62,64 Euro und schließlich an den 200-Tage-Durchschnitt um 63,94 Euro freigesetzt werden und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Um als Anleger nicht an Performance zu verlieren, würde sich auf dem Weg dorthin ein Engagement beispielsweise in das Faktor Zertifikat Long auf Bayern mit der WKN VA60E5 bestens anbieten. Fällt das Papier von Bayer hingegen unter 56,00 Euro zurück, kämen direkte Abschläge auf 52,90 Euro ins Spiel. Dadurch würde der Wert jedoch Gefahr laufen, seinen Abwärtstrend mittelfristig weiter auszubauen.