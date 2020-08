Die fulminante Rally der Aktie des kanadischen Silberproduzenten nahm unlängst im Bereich von 19,4 CAD mit der Ausbildung eines Doppeltops ein jähes Ende. Die Konsolidierung des Silberpreises, aber vor allem die vergleichsweise enttäuschenden Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal öffneten der aktuellen Korrektur die Tür. Nun gilt es für die Aktie, eine wichtige Marke zu verteidigen, um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung am 19.07. zur Aktie hieß es unter anderem „[…] Nach einem „Schwächeanfall“, der die Aktie noch einmal auf 11,4 CAD führte, hat die Aktie sich wieder in den Dunstkreis des Widerstandsbereiches 15,0 / 16,5 CAD vorgearbeitet; also jenen Bereich, an dem die Aktie in den letzten Monaten in „schöner Regelmäßigkeit“ scheiterte. Zuletzt war das Anfang Juni und zum Jahreswechsel der Fall. Es wäre womöglich eine Art Befreiungsschlag, sollte es der Aktie unter Hilfestellung des haussierenden Silberpreises gelingen, die Hürde zu meistern. […]“.

Der völlig entfesselte Silberpreis kreierte für die Produzentenaktie den notwendigen Schub, um die Widerstandszone 15,0 / 16,5 CAD auszuhebeln. Bis auf die eingangs bereits thematisierten 19,4 CAD ging die wilde Jagd, ehe erste Konsolidierungsanzeichen sichtbar wurden. Doch erst die Veröffentlichung des Q2-Berichts verstärkte die Gewinnmitnahmen und kreierte letztendlich einen veritablen Rücksetzer in der Aktie.

First Majestic Silver legte einen recht enttäuschenden Quartalsbericht vor. Der Umsatz ging im zweiten Quartal 2020 auf 34,9 Mio. US-Dollar zurück, nach 86,1 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2020. First Majestic Silver musste für den aktuellen Berichtszeitraum einen Verlust in Höhe von -10,0 Mio. US-Dollar ausweisen. Gleichzeitig gab das Unternehmen einen Anstieg der AISC auf 18,57 US-Dollar je Unze Silber bekannt, nach AISC in Höhe von 12,99 US-Dollar.

Der Markt reagierte enttäuscht und die Aktie fand sich zügig im Bereich von 15,0 CAD wider. Diese Zone gilt es weiterhin zu verteidigen, anderenfalls droht ein Rutsch in Richtung 11,4 CAD. Auf der Oberseite besteht nun die zentrale Aufgabe darin, die Widerstandszone im Bereich von 19,4 CAD aufzubrechen.