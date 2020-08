Zertifikate und Aktienanleihen sprechen risikobewusste kurzfristig orientierte Anleger an, die von einer Seitwärtsbewegung der Delivery-Hero-Aktie ausgehen und das Aufwärtspotenzial in eine vorab bekannte Maximalrendite mit Sicherheitspuffer eintauschen möchten.

Delivery Hero steigt in den DAX auf: Der Berliner Betreiber von Onlineplattformen für Essensbestellungen in mehr als vierzig Ländern ersetzt Wirecard und wird damit nicht nur in DAX-ETFs und Blue-Chip-Fonds aufgenommen, sondern erhält auch deutlich mehr Aufmerksamkeit von internationalen Analysten. Die Aktie (DE000A2E4K43) markierte Anfang Juli mit 103,50 Euro ein Allzeithoch und notiert aktuell auf 95 Euro. Wer über einen defensiven Einstieg nachdenkt, der kann von der hohen Volatilität profitieren und schon bei konstanten Kursen attraktive Renditen erzielen.

Discount-Strategie (Dezember) mit 11 Prozent Puffer