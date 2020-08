Dow Jones Index – Überraschende Änderungen

Seit dem Tiefpunkt im März 2020 an den Aktienmärkten, ist die Dominanz der Technologieunternehmen auch dem letzten Zweifler bewusst geworden. Jetzt wird diese Dominanz auch im Dow Jones Index spürbarer. Der Indexdienstleister Dow Jones sorgt mit Änderungen beim berühmtesten und bekanntesten Aktienindex der Welt ebenfalls für einen Wandel.

Nach den Änderungen und der Verringerung der Gewichtung von Apple von über 12 % auf unter 3 % wird der Dow Jones Index eine neue Gewichtung von 23 % in Technologiewerten haben.

Dow Jones Index

In der größten Indexänderung seit sieben Jahren werden Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc. und Raytheon Technologies Corp. aus dem Dow Jones Industrial Average geworfen, sodass Salesforce.com, Amgen Inc. und Honeywell International ab nächster Woche in den 124 Jahre alten Aktienindex aufsteigen können.

Die Änderungen wurden nötig, da Apple durch den Aktiensplit kommende Woche die Gewichtung von Computer- und Softwareunternehmen auf den preisgewichteten Durchschnitt verringere und somit eine Anpassung vorgenommen werden muss.

Das letzte Mal, dass dem Dow Jones Index drei Unternehmen hinzugefügt wurden, war vor sieben Jahren, als Visa Inc., Goldman Sachs Group Inc. und Nike Inc. die Unternehmen Bank of America Corp., Hewlett-Packard Co. und Alcoa Inc. verdrängten.

Exxon Mobil und Pfizer raus

Die Änderungen markieren eine erstaunliche Zäsur für Exxon Mobil. Noch vor 9 Jahren, im Jahr 2011, war Exxon Mobil das größten Unternehmen der Welt. Der Rauswurf aus dem prestigeträchtigen Index spiegelt den stetigen Niedergang von Rohstoffunternehmen in den letzten 10 Jahren wider. Exxon Mobil ist auch das „dienstältesten Mitglied“ im Index. Der Börsenwert des Unternehmens ist von 525 Milliarden Dollar im Jahr 2007 auf 450 Milliarden Dollar im Jahr 2014 gefallen und halbierte sich bis heute erneut. Seit Januar dieses Jahres ist er um 40 % gesunken. Aktuell kommt Exxon Mobil auf eine Marktkapitalisierung von etwa 180 Milliarden Dollar. "Diese Aktion hat weder Auswirkungen auf unser Geschäft noch auf die langfristigen Fundamentaldaten, die unsere Strategie unterstützen", sagte Exxon in einer Mitteilung. "Unser Portfolio ist das stärkste seit mehr als zwei Jahrzehnten und wir konzentrieren uns weiterhin auf die Schaffung eines hohen Shareholder-Value durch die verantwortungsvolle Deckung des weltweiten Energiebedarfs.