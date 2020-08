Barings-Chefstratege: Behaltet den Verlierer im Auge!

Der Wahlsieger wird in den nächsten vier Jahren mit einer Partei regieren, die zunehmend unruhig, unsicher und zersplittert ist. Der Verlierer wird jedoch in eine Phase der Verleugnung, des Ärgers, des Feilschens, der Depression und der Akzeptanz eintreten, die eine Neugestaltung auslösen könnte, die weitaus folgenschwerer für die langfristigen wirtschaftlichen Aussichten Amerikas ist.

Die geschliffene Einheit der Demokraten, die auf ihrem Konvent zur Schau gestellt wurde, sprach eher für eine glühende Opposition gegen Präsident Donald Trump als für eine gemeinsame politische Vision. Allein in Wirtschaftsfragen haben sie sich über erhebliche Unterschiede in Bezug auf die Rolle der Regierung auf den Märkten, den besten Ansatz für den Klimawandel oder die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer globalisierten und datengesteuerten Wirtschaft geäußert. Eine Niederlage am 3. November dürfte die progressiven Demokraten indes zu der Schlussfolgerung veranlassen, dass noch radikalere Ideen erforderlich sind, um entmutigte Wähler zu mobilisieren.