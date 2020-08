Seit geraumer Zeit dominiert ein veritables Korrekturszenario das Handelsgeschehen bei OrganiGram Holdings. Die Aktie musste aus charttechnischer Sicht einige Rückschläge verkraften und hat sich damit in eine überaus prekäre Lage manövriert.

Rückblick. Bereits in unserer letzten Kommentierung vom 28.07. griffen wir die die schwache technische Verfassung des Wertes auf. Unter anderem hieß es „[…] In den letzten Handelstagen passierte auf der Oberseite nicht mehr sonderlich viel. Ein Aufbäumen über die 2,0 CAD blieb bislang aus. Stattdessen orientierte sich der Wert weiter nach unten und damit weiter in Richtung seines 52-Wochen-Tiefs bei 1,54 CAD. Die letzten Handelstage verstand es der Wert allerdings, sich im Bereich von 1,70 CAD festzusetzen. Diesbezüglich bereits von einer möglichen Bodenbildung zu sprechen, ist allerdings verfrüht. Noch fehlt es an Akzenten auf der Oberseite. Ein Ausbruch über die 2,0 CAD, noch besser ein Ausbruch über die Zone 2,4 / 2,5 CAD würde das Chartbild entspannen… Auf der Unterseite gilt weiterhin: Sollte es unter die 1,54 CAD gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

Der Unterstützungsbereich um 1,7 CAD steht nach wie vor im Feuer. Zwischenzeitlich wagte die Aktie einen Vorstoß zur Entlastung. Doch wieder einmal erwies sich der Bereich um 2,0 CAD als (zu) hohe Hürde. Die Aktie respektive die Erholung scheiterte krachend.

Die Unterseite birgt unverändert hohe Risiken. Aktuell scheint der Bereich von 1,7 CAD „aufzuweichen“. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 1,54 CAD (letztes Verlaufstief) ist weiterhin nicht auszuschließen. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat der Bereich um 2,0 CAD der Oberseite noch einmal an Relevanz gewonnen. Die Aktie befindet sich in einer schwierigen Lage. Sollte es nun auch noch unter die 1,54 CAD gehen, muss unverändert eine Neubewertung der Lage erfolgen.