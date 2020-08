Während Nel ASA in den vergangenen Jahren vor allem Geld in die Forschung und Entwicklung gesteckt hat, trägt diese Arbeit nun langsam aber sicher Früchte. So dürfte der Verlust pro Aktie nur noch bei rund 0,033 Kronen pro Aktie liegen, nach einem Minus von 0,08 im Vorjahr. Es winkt also schon bald der Eintritt in die Gewinnzone.

Der Aktienkurs hat sich in Erwartung guter Zahlen schon einmal in Stellung gebracht. So konnte Nel ASA in der Vorwoche aus der wochenlangen Schiebezone zwischen 1,70 Euro und 1,80 Euro nach oben ausbrechen und sogar die 1,90-Euro-Marke überbieten. Damit gelten hier aus technischer Sicht schon neue Kaufsignale.

Fazit: Sollten die fundamentalen Daten die Charttechnik stützen, könnte es bei Nel ASA schnell weiter nach oben gehen. Wie groß die Gewinnchancen aber auch die Risiken für Anleger sind, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier herunterladen.