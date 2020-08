DE30: Telefonat zwischen den USA und China unterstützt Risikostimmung

++ Aktienkurse steigen nach Telefonat zwischen Vertretern aus den USA und China ++ DE30 durchbricht den Widerstand bei 13.100 Punkten ++ Deutsches BIP für das zweite Quartal wurde nach oben revidiert ++



Nach dem konstruktiven Telefongespräch zwischen China und den Vereinigten Staaten über Handelsfragen haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Beide Länder sagten, dass es Fortschritte beim Phase-1-Handelsabkommen gebe. Die Aktien aus Belgien und Frankreich führen die Gewinne an, gefolgt von den Aktien aus Deutschland und Spanien. Die Indizes aus Ost- und Mitteleuropa hinken hinterher.

Während das Telefonat über den Handel zwischen den USA und China der Hauptgrund für die heutige gute Performance der Aktienmärkte ist, stützen zwei optimistische Berichte aus Deutschland die Stimmung weiter. Der revidierte deutsche BIP-Bericht für das 2. Quartal zeigte eine Schrumpfung um 9,7% im Quartalsvergleich gegenüber dem vorher signalisierten Rückgang um 10,1%. Der private Verbrauch war schwächer als erwartet, während die Anlageinvestitionen positiv überraschten. Abgesehen davon lag der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für August bei 92,6 Punkten (Erwartung: 92,1 Punkte). Der Geschäftserwartungsindex lag bei 97,5 Punkten (Erwartung: 98 Punkte), während der Index zur aktuellen Lageeinschätzung bei 87,9 Punkten (Erwartung: 86,2 Punkte) lag. Die Ifo-Volkswirte erwarten für das 3. Quartal 2020 in Deutschland ein Wachstum von 7% im Quartalsvergleich.

Quelle: xStation 5

Der DE30 durchbrach die Widerstandszone zwischen dem Fibonacci-Retracement von 78,6% der letzten großen Korrektur im Juli und der Marke von 13.100 Punkten. Der deutsche Leitindex testete das lokale Hoch vom 23. Juli bei 13.185 Punkten, schaffte es aber nicht, dieses zu überwinden, und ein Pullback wurde eingeleitet. Eine kurzfristige Unterstützung, die durch die lokale Marktgeometrie (siehe Rechtecke) gekennzeichnet ist, findet sich bei 13.100 Punkten. Allerdings hat sich der Rückgang nach dem Beginn der europäischen Sitzung verlangsamt, sodass die Händler auf bullische Kerzenmuster achten sollten. Die Widerstandsniveaus bei 13.185 und 13.300 Punkten sollte man im Auge behalten. Die wichtigste Unterstützung, die durch die große Overbalance-Struktur gekennzeichnet ist, befindet sich bei 12.750 Punkten.

Die vom Handel abhängigen Aktien - Infineon Technologies (IFX.DE), MTU Aero Engines und Continental (CON.DE) - sind unter den heutigen Outperformern zu finden. Quelle: Bloomberg



