Im Rahmen einer Branchenstudie kümmern sich die Analysten der Deutschen Bank auch um die Aktien der Deutschen Post. Wie bisher sprechen die Experten eine Kaufempfehlung für die Papiere der Post aus. Das Kursziel lag bisher bei 40,00 Euro. Es steigt in der aktuellen Studie der Analysten auf 45,00 Euro an.Das operative Ergebnis der Post kommt gut an. Im Frachtbereich bleibt es weiter bei einer positiven Tendenz. Die Kapazitäten in ...