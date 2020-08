Coronavirus: Markt-Update

Nach dem gestrigen Rückgang steigt die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle wieder an. Jüngste Daten zeigten, dass sich COVID-19 trotz der Herdenimmunität weiter ausbreiten könnte, nachdem ein 33-jähriger Bürger aus Hongkong, der sich zuvor im April vom Coronavirus erholt hatte, nach seiner Rückkehr aus Europa in diesem Monat erneut positiv getestet wurde. Es handelt sich um den ersten dokumentierten Fall einer Reinfektion beim Menschen, teilten Wissenschaftler der Universität Hongkong gestern mit. Es wurde festgestellt, dass sich der Mann mit einem anderen Coronavirus-Stamm infiziert hatte als dem, mit dem er sich zuvor infiziert hatte, und dass er für die zweite Infektion asymptomatisch blieb.

Gestern wurden 213.559 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 249.381. Quelle: Worldometers

- Gestern meldete Südkorea 266 neue Fälle. Die Regierung ordnete die Schließung der meisten Schulen in Seoul und Umgebung an und verlegte den Unterricht aufgrund der steigenden Zahl von COVID-19-Fällen bis zum 11. September wieder ins Netz.

- Argentinien meldete am Montag eine Rekordzahl von 8.713 Neuinfektionen und 381 daraus resultierende Todesfälle.

- Indien meldete den siebten Tag in Folge über 60.000 neue Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg um 848 auf 58.390.

- Der australische Bundesstaat Victoria meldete 148 neue Fälle, mehr als am Vortag, aber deutlich weniger als am Spitzentag, und acht Todesfälle.

Amerika ist nach wie vor der Hot Spot der Pandemie, doch die Ausbreitung von COVID-19 beschleunigt sich auch in anderen Teilen der Welt. Quelle: Financial Times



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.