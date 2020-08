FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestützt durch eine verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1828 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte er noch unter 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1847 Dollar festgesetzt.

Die im August überraschend deutlich verbesserte Stimmung in deutschen Unternehmen sorgte für ein positives Umfeld für den Euro. Das Ifo-Geschäftsklima stieg den vierten Monat in Folge. Positiv bewerteten Experten vor allem die bessere Beurteilung der aktuellen Lage durch die Unternehmen. "Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.