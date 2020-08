Die Naga Group ist auf internationalem Expansionskurs. Die neuen Ziele der Gesellschaft liegen in Australien und in Südafrika. 2021 will man in Australien aktiv werden, eine entsprechende Registrierung wurde in der vergangenen Woche vorgenommen. Es soll eine lokale Präsenz in Sydney entstehen.Benjamin Bilski, CEO der Naga Group, zu diesen Plänen: „Mit mehr als sechs Millionen Menschen, die aktiv in die Finanzmärkte ...