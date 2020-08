Der Arca Oil Index bewegt sich seit geraumer Zeit innerhalb einer mittlerweile stark ausgeprägten Handelsspanne. Mit der Ausbildung des Zwischenhochs bei 956 Punkten Anfang Juni setzte eine Konsolidierung ein, die nun wiederum ihren Boden gefunden zu haben scheint.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Arca Oil Index vom 14.07. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit kam es zum Bruch der 800er Marke. Das skizzierte Szenario nahm seinen Lauf. Bis auf wenige Punkte rückte der Index bereits an die 700er Marke heran. Die Bewegung ist bereits überverkauft, dennoch bleiben wir in Bezug auf eine nachhaltige Erholung skeptisch. Die Ölpreise lassen Aufwärtsdynamik vermissen, zudem wirft die anstehende Quartalsberichtssaison ihre Schatten voraus. Eine Stabilisierung des Index oberhalb von 700 Punkten ist jedoch nicht ausgeschlossen. Sollte es hingegen unter die 700er Marke gehen, könnte sich die Korrektur noch bis in den Bereich von 620 / 600 Punkte ausdehnen… Auf der Oberseite limitieren aktuell die Bereiche um 800 Punkte und 860 Punkte.“

In den letzten Handelstagen und –wochen verstand es der Arca Oil Index zumindest über den Ausbau der Handelsspanne Stabilität zu erlangen. Das Aufwärtspotential scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage jedoch weiterhin begrenzt zu sein. In Bezug auf den Arca Oil Index hat sich der Bereich um 800 Punkte als limitierende Zone herauskristallisiert. Erst kürzlich scheiterte ein erneuter Vorstoß des Index an dieser Marke. Insofern ist die Aufgabenstellung für den Index auf der Oberseite klar definiert. Es muss für den Index über diese Hürde gehen… Sollte dieses Unterfangen gelingen, stünde einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 956 Punkte nicht mehr viel im Wege.

In Anbetracht der aktuellen Rahmenbedingungen dürfte das alleridngs ein schwieriges Unterfangen sein. Lesen Sie hierzu unter anderem unseren Kommentar vom 24.08. „Brent C.O. - Auf Richtungssuche“

Kommen wir auf den Arca Oil Index zurück. Die Risiken auf der Unterseite sind nicht von der Hand zu weisen. Insofern gilt: Bricht der Index unter seine Unterstützung bei 710/700 Punkte ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung auf 620 / 600 Punkte ausdehnen.